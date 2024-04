SAES Getters: assemblea approva bilancio, nomina nuovo CdA e collegio sindacale

SAES Getters

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di, riunitasi oggi in modalità telematica e presieduta da Massimo della Porta,ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo di 12,51 euro per ciascuna azione ordinaria (rispetto a 0,55 euro per azione ordinaria e 0,761464 euro per azione di risparmio nel precedente esercizio), a mezzo distribuzione di parte dell’utile di esercizio (dopo aver dedotto gli utili netti su cambi non realizzati), interamente derivante dalla plusvalenza netta generata dalla cessione delle controllate USA Memry Corporation e SAES Smart Materials, Inc.Il dividendo sarà posto in pagamento il prossimo 2 maggio 2024; il titolo negozierà ex-dividendo a decorrere dal 29 aprile 2024, a fronte dello stacco della cedola n. 40, mentre la record date con riferimento al pagamento del dividendo coincide con il 30 aprile 2024.La società ricorda che dal mese di agosto 2023 le azioni di risparmio non sono più negoziate, in quanto annullate o convertite inazioni ordinarie.nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nominando Amministratori, sulla base della lista presentata dal socio di maggioranza relativa S.G.G. Holding S.p.A., i Signori Massimo della Porta, Alessandra della Porta, Luigi Lorenzo della Porta, Francesca Corberi, Andrea Dogliotti, Tommaso Nizzi, Maria Pia Maspes, Cecilia Braggiotti, e, sulla base della lista presentata da una pluralità di azionisti di minoranza, il Signor Marco Reggiani.L’Assemblea Ordinaria ha poi, sempre fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, i Signori Alvise Deganello (Presidente, presentato dalla lista degli azionisti di minoranza), Sara Anita Speranza e Maurizio Giletti (Sindaci Effettivi, presentati dalla lista del socio di maggioranza relativa S.G.G. Holding S.p.A.). Sono, inoltre, stati nominati Sindaci Supplenti i Signori Alessandro Martinelli (presentato dalla lista del socio di maggioranza relativa S.G.G. Holding S.p.A.) e Cristina Chiantia (presentata dalla lista dei soci di minoranza.