A Capodichino riapre lo sportello anagrafe

(Teleborsa) - Da ieri in funzione nell’aerostazione diil nuovo sportello anagrafe deldedicato ai passeggeri. Aperto nel 2016 ma poi chiuso per mancanza di personale, il nuovo sportello consentirà di ottenere in tempo utile alla partenza la carta d’identità a quei passeggeri che, muniti di titolo di viaggio, si trovino sprovvisti di documento d’identità, lo abbiano smarrito o danneggiato, o siano in possesso di un documento scaduto.Lo sportello è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00 ed è posizionato all’interno dell’aeroporto di fronte all’infopoint. Il documento viene rilasciato solo in formato cartaceo. La decisione di riaprire lo sportello anagrafe colma una lacuna in un aeroporto dove il movimento passeggeri è in crescita.