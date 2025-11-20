Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 17:58
24.481 -0,65%
Dow Jones 17:58
46.067 -0,15%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Enac richiama Gesac sulla ipotesi di chiusura dell’aeroporto di Napoli

Economia, Trasporti
Enac richiama Gesac sulla ipotesi di chiusura dell’aeroporto di Napoli
(Teleborsa) - L'Enac, in risposta all'annunciata chiusura temporanea dell'Aeroporto di Napoli Capodichino per la riqualifica della pista di volo , fa presente che la "definizione dei giorni di chiusura deve essere stabilita dall’Ente, al termine della valutazione istruttoria del progetto esecutivo" e fa presente che "al momento il progetto non è ancora stato inviato per l’approvazione".

La precisazione segue la nota inviata da Gesac, società di gestione dell’aeroporto partenopeo, a tutti gli operatori del settore, relativa al periodo di completa chiusura dello scalo nel novembre 2026, oltre un altro lungo periodo di chiusura parziale, per un totale di 54 giorni complessivi.

L'Enac ribadisce che "l'obiettivo, come indicato nel dispositivo di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, è quello di minimizzare i giorni di chiusura totale dell'aeroporto ottimizzando i tempi delle lavorazioni".

"Gesac dimostra di essere inadempiente rispetto alla presentazione del progetto esecutivo - ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma - Come più volte ribadito, vogliamo limitare il più possibile i giorni di chiusura dello scalo per tutelare i viaggiatori e ridurre i
disagi, così da assicurare ai cittadini il pieno esercizio del loro diritto alla mobilità ed agli operatori di minimizzare l’impatto sulla attività delle proprie imprese".
Condividi
```