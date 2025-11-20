Enac richiama Gesac sulla ipotesi di chiusura dell’aeroporto di Napoli

(Teleborsa) - L'Enac
, in risposta all'annunciata chiusura temporanea dell'Aeroporto di Napoli Capodichino per la riqualifica della pista di volo
, fa presente che la "definizione dei giorni di chiusura
deve essere stabilita dall’Ente
, al termine della valutazione istruttoria del progetto esecutivo" e fa presente che "al momento il progetto non è ancora stato inviato per l’approvazione"
.
La precisazione segue la nota inviata da Gesac
, società di gestione dell’aeroporto partenopeo, a tutti gli operatori del settore
, relativa al periodo di completa chiusura dello scalo
nel novembre 2026, oltre un altro lungo periodo di chiusura parziale, per un totale di 54 giorni complessivi
.
L'Enac ribadisce che "l'obiettivo, come indicato nel dispositivo di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, è quello di minimizzare i giorni di chiusura
totale dell'aeroporto ottimizzando i tempi delle lavorazioni".
"Gesac dimostra di essere inadempiente rispetto alla presentazione del progetto esecutivo - ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma
- Come più volte ribadito, vogliamo limitare il più possibile i giorni di chiusura dello scalo per tutelare i viaggiatori e ridurre i
disagi, così da assicurare ai cittadini il pieno esercizio del loro diritto alla mobilità ed agli operatori di minimizzare l’impatto sulla attività delle proprie imprese".