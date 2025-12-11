Zangrillo: 'Per gli over 70 carta d'identità elettronica senza scadenza'

(Teleborsa) - "Stiamo portando avanti, insieme all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al Ministero dell'Interno e al Ministero per gli Affari Europei, un progetto che introduce una semplificazione molto significativa per i cittadini over 70
per quanto riguarda la carta di identità elettronica". Lo dichiara in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
"La misura consentirà a questa platea, oggi circa 10 milioni di persone, di ottenere una CIE con durata sostanzialmente illimitata,
nel pieno rispetto dei livelli di sicurezza richiesti dagli standard europei".
"L'obiettivo - prosegue - è evitare ai cittadini più anziani,
spesso con difficoltà legate all'età, di doversi recare nuovamente allo sportello per il rinnovo del documento e di dover affrontare tutte le fasi preliminari oggi necessarie, come la prenotazione online o l'utilizzo dello SPID. Sono certo che il risultato finale rappresenterà una vera e rilevante semplificazione per i nostri cittadini più anziani
".