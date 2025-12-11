Zangrillo: 'Per gli over 70 carta d'identità elettronica senza scadenza'

(Teleborsa) - "Stiamo portando avanti, insieme all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al Ministero dell'Interno e al Ministero per gli Affari Europei, un progetto che introduceper quanto riguarda la carta di identità elettronica". Lo dichiara in una nota il"La misura consentirà a questa platea, oggi circa 10 milioni di persone, dinel pieno rispetto dei livelli di sicurezza richiesti dagli standard europei"."L'obiettivo - prosegue - èspesso con difficoltà legate all'età, di doversi recare nuovamente allo sportello per il rinnovo del documento e di dover affrontare tutte le fasi preliminari oggi necessarie, come la prenotazione online o l'utilizzo dello SPID. Sono certo che".