Huawei, crescono le vendite di smartphone nel primo trimestre del 2019

(Teleborsa) -nel mondo degli smartphone. Il colosso cinese continua ad incrementare le vendite nonostante il veto messogli da Trump sul mercato americano. Nel dettaglio, per quel che riguarda, Huawei ha venduto, registrando unasul valore precedente e la la più alta dell'anno tra i primi cinque produttori al mondo.Le aree dove il prodotto dell'azienda di Shenzhen ha visto, zone in cui le vendite di smartphone hanno mostrato un incremento rispettivo del 69% e del 33%.A rendere nota l'ottima performance della Compagnia, una ricerca firmata da Gartner, la quale sottolinea anche il contesto di mercato in cui questa è avvenuta.- precisa il report-nel primo trimestre dell'anno. Ladi quella degli smartphone di base, colpendo i marchi comeche hanno una posizione importante nella fascia alta".I due big della telefonia infatti, che per anni hanno predominato il settore a mani basse, hanno patito, nello stesso periodo di analisi in cui Huawei ha ottenuto tali risultati, un calo delle vendite. il colpo è stato sofferto sia dallasia dalla. Quest'ultima, nonostante un periodo in cui sembra aver smesso di brillare, continua a mantenere la sua leadership di mercato con una quota di predominanza del 19,2%.