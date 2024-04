Samsung si aspetta un balzo dell'utile operativo nel primo trimestre 2024

Samsung Electronics

(Teleborsa) -, colosso coreano del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici, ha fornito unain chiaroscuro per il, aspettandosi vendite consolidate per circa 71 trilioni di won coreani e un utile operativo consolidato per circa 6,6 trilioni di won coreani.La guidance sull'è migliore dei 5,7 trilioni di won attesi dagli analisti, secondo le stime di LSEG, e suggerisce un aumento del 931% rispetto ai 640 miliardi di won dello stesso periodo dell'anno precedente (quello del quarto trimestre 2023 è stato invece di 2,82 trilioni di won).hanno invece deluso le aspettative, pari a 72,3 trilioni di won secondo le stime di LSEG. Nonostante ciò, l'aumento su base annuale è dell'11% rispetto ai 63,8 trilioni di won del primo trimestre 2023.