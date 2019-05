Bankitalia, Gros-Pietro: l'Italia necessita di un clima più favorevole per le imprese

Intesa Sanpaolo





(Teleborsa) - All'assemblea annuale della Banca d'Italia, Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di, ha commentato a Teleborsa alcuni passi del discorso del Governatore Ignazio Visco."L'Italia è la seconda potenza industriale dell'Europa e la settima al mondo. Quindi il mondo è il nostro mercato, lì siamo fortissimi e il Governatore ha ricordato che il. Quindi questo ci dice che noi. Potremmo avere molto di più, soprattutto per i nostri giovani, se sbloccassimo una situazione che per esempio vede il grande risparmio degli italiani non adeguatamente convertito in investimenti, in tecnologia e in innovazione. Per fare questo occorre un clima più favorevole per le imprese, il Governatore lo ha detto chiaramente. Ma occorre anche completare l'Unione europea e per l'Italia è necessario un ruolo nel completamento.perché abbiamo tanti elementi competitivi da far giocare e li dobbiamo mettere in comune con gli altri paesi europei per completare questa Unione europea che non ha ancora raggiunto tutti gli obiettivi".Il Governatore ha sottolineato che gli investimenti pubblici sono insufficienti, non sono comparabili con quelli degli altri paesi europei. Abbiamo un ritardo nell'inserimento di innovazioni, soprattutto nella pubblica amministrazione, e quindiperché da queste dipende la possibilità di dare ai nostri giovani delle situazioni di lavoro adeguate.Noi abbiamo parallelamente due fenomeni paradossalmente compresenti: lae un'. Questi sono fenomeni assolutamente negativi che vanno risolti.