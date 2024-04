Medica, Intesa aumenta target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Medica

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 24,2 euro) ilsu, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 50%.Gli analisti scrivono che i risultati del secondo semestre hanno mostrato unnei prossimi due anni, guidato dalla leva operativa e da un mix di vendite più favorevole. Il picco di capex e l'assorbimento del NWC dovrebbero ormai essere alle spalle, e l'aspettativa è che l'impatto delle passate azioni di M&A/espansione internazionale diventino pienamente visibile dal 2024-25.In seguito ai risultati del 2023, il broker hadidel gruppo per il 2024-25, rispettivamente del 7,9% e del 6%, principalmente grazie a una crescita superiore a quella precedentemente stimata nei settori Acute e Aferesis (A&A) e nel business Water. In termini di redditività, ha rivisto al rialzo le stime di2024-25, rispettivamente del 10,8% e 8,6%, per riflettere il migliore assorbimento dei costi fissi, il favorevole mix di ricavi (A&A e Water hanno un livello di margine EBITDA superiore alla media del gruppo) e il maggiore contributo delle società di nuova costituzione in Germania e negli USA. L'aspettativa è che il gruppo riduca significativamente il debito netto nel 2024 e mostri una