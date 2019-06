Alphabet e Facebook sotto pressione

Alphabet

(Teleborsa) - Il titolo divaA tingere di rosso una seduta da dimenticare per il colosso di Mountain View sonoche circolano da venerdì scorso,sulla sua prestigiosa controllata,. Il big del web sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento dell'istituzione statunitense garante della concorrenza a causa di alcuni elementi che farebbero dubitare l'autorità della corretta condotta di questi in merito alle leggi anticoncorrenziali. I rumors, ancora non confermati, hanno portato le azioni di Alphabet a fare compagnia, con un grande segno meno (a metà seduta perde il 7,06% e tocca i 1.028,43 dollari), a quelle di altri due grandi del web finiti anch'essi sotto torchio per le loro condotte sospette: Amazon sulla loro strada, sempre secondo come riportano voci palesate dal Wall Street Journal e New York Times,la quale dovrebbe guidare, in accordo con il dipartimento di Giustizia statunitense - che invece potrà agire contro Alphabet - le indagini relative alle società di Bezos e Zuckerberg.Al momento Amazon è quella che cerca di contenere maggiormente le perdite, con un down del 5,20% a 1.682,69 dollari mentre Facebook soffre peggio di tutte lasciando l'8,49% e toccando i 62,41 dollari.