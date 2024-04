Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,60%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,20%, chiudendo a 5.244 punti. In moderato rialzo il(+0,21%); sulla parità l'(-0,07%).L'ISM manifatturiero a marzo, in rialzo oltre le stime, ha fatto temere ripercussioni sul taglio dei tassi da parte della Fed.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,46%) e(+0,79%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,88%),(-0,79%) e(-0,77%).Tra i(+6,02%),(+0,91%),(+0,85%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,81%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,51%.Tra i(+5,51%),(+3,27%),(+3,02%) e(+2,78%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,94%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,93%.scende del 2,60%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. -3,6%)14:15: Occupati ADP (atteso 149K unità; preced. 140K unità)15:45: PMI servizi (atteso 51,7 punti; preced. 52,3 punti)15:45: PMI composito (atteso 52,2 punti; preced. 52,5 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,6 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,17 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 84,64K unità).