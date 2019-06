FCA, a maggio immatricolate in Italia 51.800 autovetture

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - In Italia,ha immatricolato a maggio 51.800 vetture, per l'esattezza 51.798, il 6,09% in meno rispetto allo stesso mese del 2018, dato che si confronta con una contrazione meno marcata dell'intero settore (-1,19%). La quota di mercato si porta al 26,3%. Si tratta di un valore che nel 2019 è in costante crescita: 24,1% a gennaio, 24,8% a febbraio e marzo, 25,3% ad aprile., con volumi e quota in sensibile aumento a maggio e nell’anno. Inoltre, FCA nel progressivo annuo consolida la leadership nei principali segmenti con Panda, Ypsilon, Tipo, 500X, 500L, Stelvio e Qubo.Infine, sono 6 i modelli FCA tra le prime dieci vetture più vendute nel mese: Panda, 500 (rispettivamente prima e seconda), Ypsilon, 500X, Renegade e 500L.