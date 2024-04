Cementir, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,28 euro

Cementir Holding

(Teleborsa) - L'di, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, ha approvato ildell'esercizio 2023 e la distribuzione di unpari a 0,28 euro per ciascuna azione emessa e in circolazione (0,22 euro nell'esercizio 2022), per un importo complessivo pari a 43.546 migliaia di euro utilizzando il risultato dell'esercizio.Il dividendo sarà posto in- al lordo delle eventuali ritenute di legge - il 22 maggio 2024 previo stacco della cedola n. 5 in data 20 maggio 2024 e record date alla data del 21 maggio 2024.