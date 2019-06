Euro Zona, l'inflazione si allontana dal target BCE

(Teleborsa) - Di nuovo in rallentamento a maggio l'inflazione dell'Eurozona. Secondo quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato la, i prezzi al consumo sono attesi all'1,2% su base tendenziale, in calo rispetto all'1,7% di aprile. Il dato, che si allontana dal target della BCE, è anche peggiore delle attese degli analisti che indicavano un livello all'1,3%.L'inflazione core - che esclude energia, cibo e tabacchi - aumenta dello 0,8% dal +1,3% precedente e risulta inferiore al +1% del consensus.La BCE, nella riunione di giovedì prossimo 6 Giugno , dovrebbe mandare un altro messaggio accomodante ai mercati, e probabilmente renderà noto qualche dettaglio relativo ai prossimi prestiti mirati alle banche (TLTRO).Tutti d'accordo che arriverà un segnale da "colomba" anche se la revisione al ribasso delle attese di inflazione unita all'incertezza sul futuro della crescita economica, continuano a mettere sotto pressione l'Eurotower affinché sia più interventista.I funzionari potrebbero già annunciare alcuni dettagli deldato l'allentamento della crescita dei prestiti alle imprese e alla luce dei vari rischi al ribasso, come dazi, hard Brexit e tensioni politiche in varie economie dell'area euro., che giocherà un ruolo importante per la futura politica monetaria della banca di Francoforte.