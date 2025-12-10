Milano 17:35
Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,17%)

Ibex 35 termina gli scambi a 16.762,5 Euro

Non si allontana dalla parità Madrid, che mostra un deludente +0,17%, archiviando la seduta a 16.762,5 Euro.
