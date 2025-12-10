Milano
17:35
43.465
-0,25%
Nasdaq
19:47
25.591
-0,30%
Dow Jones
19:47
47.704
+0,30%
Londra
17:35
9.656
+0,14%
Francoforte
17:35
24.132
-0,13%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 20.03
Home Page
/
Notizie
Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,17%)
Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,17%)
Ibex 35 termina gli scambi a 16.762,5 Euro
In breve
,
Finanza
10 dicembre 2025 - 17.53
Non si allontana dalla parità Madrid, che mostra un deludente +0,17%, archiviando la seduta a 16.762,5 Euro.
Condividi
Argomenti trattati
Madrid
(70)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,17%
