BCE, Simkus: non è necessario modificare i tassi, non solo alla prossima riunione

(Teleborsa) - "Abbiamo un tasso di inflazione più o meno vicino all'obiettivo del 2% nel medio termine, il che suggerisce chedi dicembre, ma anche in quelle successive". Lo ha affermato, governatore della Banca centrale lituana e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a Bloomberg."Gli ultimi dati mostrano che abbiamo", ha aggiunto. Questo probabilmente significa che la prossima decisione del 18 dicembre, in cui non è prevista alcuna modifica dei tassi, "non sarà difficile".I suoi commenti arrivano a poca distanza da quelli diche sempre a Bloomberg ha detto di essere "piuttosto fiduciosa" riguardo alle scommesse degli investitori secondo cui la, anche se "non nell'immediato futuro".Simkus ha affermato che è troppo presto per pensare ad aumenti dei tassi, affermando tuttavia chedel 2%. "Quello che ci hanno insegnato gli ultimi anni è di non delineare una prospettiva troppo lontana e dire che le cose andranno in un modo o nell'altro", ha affermato.