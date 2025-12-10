BCE, Simkus: non è necessario modificare i tassi, non solo alla prossima riunione

(Teleborsa) - "Abbiamo un tasso di inflazione più o meno vicino all'obiettivo del 2% nel medio termine, il che suggerisce che non è necessario modificare i tassi di interesse, non solo nella prossima riunione
di dicembre, ma anche in quelle successive". Lo ha affermato Gediminas Simkus
, governatore della Banca centrale lituana e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a Bloomberg.
"Gli ultimi dati mostrano che abbiamo rischi abbastanza bilanciati sia in termini di inflazione che di PIL
", ha aggiunto. Questo probabilmente significa che la prossima decisione del 18 dicembre, in cui non è prevista alcuna modifica dei tassi, "non sarà difficile".
I suoi commenti arrivano a poca distanza da quelli di Isabel Schnabel,
che sempre a Bloomberg ha detto di essere "piuttosto fiduciosa" riguardo alle scommesse degli investitori secondo cui la prossima volta che la BCE modificherà i tassi, sarà per aumentarli
, anche se "non nell'immediato futuro".
Simkus ha affermato che è troppo presto per pensare ad aumenti dei tassi, affermando tuttavia che "non ci sono prove" che l'inflazione superi l'obiettivo
del 2%. "Quello che ci hanno insegnato gli ultimi anni è di non delineare una prospettiva troppo lontana e dire che le cose andranno in un modo o nell'altro", ha affermato.