Zona Euro, surplus partite correnti sale a 25,7 miliardi di euro a ottobre

(Teleborsa) - Nel mese di ottobre 2025
, la bilancia delle partite correnti
dell'Area Euro
ha chiuso con un surplus di 25,7 miliardi di euro
, in aumento rispetto all'attivo di 23,1 miliardi di euro di settembre. Le stime degli analisti erano per un avanzo di 19,6 miliardi.
Secondo le rilevazioni
della BCE
, su base non destagionalizzata, si registra un avanzo di 32 miliardi dai 38,1 miliardi del mese precedente.
In dettaglio, la componente dei servizi
ha evidenziato un saldo positivo di 13 miliardi, quella dei beni
di 31 miliardi. La partita primaria dei redditi
ha evidenziato un disavanzo di 3 miliardi e quella secondaria
un deficit di 16 miliardi.(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)