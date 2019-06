CIR - Cofide, il 19 luglio Assemblea per fusione

CIR

Cofide

(Teleborsa) - Sono state convocate per ille rispettive Assemblee diS.p.A. – Compagnie Industriali Riunite eper l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite nella controllante COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A. In particolare, il Board di Cofide sarà altresì chiamato a deliberare, con efficacia subordinata al perfezionamento della Fusione, una servizio dei piani di stock option adottati dal Consiglio di Amministrazione di CIR in data 30 aprile 2009 e 30 aprile 2010, in quanto, ad esito della Fusione e della conseguente incorporazione di CIR in Cofide, l’esercizio dei diritti di opzione ai sensi dei predetti piani di stock option comporterà la sottoscrizione di azioni Cofide.Il Consiglio di Amministrazione di Cofide ha inoltre convocato l’Assemblea Ordinaria al fine di deliberare l’adozione di unin sostituzione dei piani di stock grant adottati da CIR in favore dei propri amministratori e dirigenti, nonché di amministratori e dirigenti di alcune controllate, con efficacia subordinata al perfezionamento della Fusione. Tale piano, con contenuto sostanzialmente in linea con i piani di stock grant di CIR, consentirà l’esercizio degli eventuali diritti già maturati e non esercitati dai beneficiari di tali piani o ancora in fase di maturazione.L'operazione consentirà di accorciare la catena di controllo, in linea con le migliori pratiche internazionali, accrescere il flottante della holding quotata, con conseguente maggiore facilità di negoziazione, ridurre i costi operativi legati al mantenimento di due società quotate.