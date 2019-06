Federmoda: consumi interni altalenanti, in crescita gli acquisti dei turisti

(Teleborsa) - Ilper i consumatori italiano e un, che quasi cancella le collezioni stagioni, hanno fatto sentire il loro peso anche nelche sembra però rialzare pian piano la testa, trainato soprattutto dagliÈ quanto emerge dal, rapporto di Federazione Moda Italia con World Capital, realizzato in collaborazione con Osservatorio Acquisti Nexi, Global Blue e CCIAA di Milano e che include, in questa edizione, un focus interamente dedicato alla città di Palermo.per gli acquisti nel fashion retail, ilSe lo scorso anno le spese per abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessile per la casa e articoli sportivi, sono calate dell'1,7%, per un totale di oltre 13 miliardi di euro, il 2019 ha visto un primo trimestre tra alti e bassi: particolarmente positivo il mese di marzo, che ha registrato un +7,2% con accessori e calzature a +8,2%.Buone notizie anche per lo, tornati a fare acquisti dopo un 2018 non proprio eccezionale; fra gennaio e marzo si è registrato un, pari a 791 €.Secondo i dati di Global Blue per Federazione Moda Italia, ilin forte crescita rispetto all'anno scorso. A Milano si concentrano gli acquisti tax free (38%), seguono Roma (17%), Firenze (9%) e Venezia (5%) e le altre località (16%) e gli outlet (14%).Lo scontrino più alto fra dicembre 2018 e febbraio 2019 appartiene a Hong Kong (come per tutto il 2018), pari a 1.659 euro, seguito da Cina (1.206) e Stati Uniti Paesi del Golfo a 1.003. Ancora in calo i russi, del 9% a 665 euro, dato che conferma il -14% del 2018.", ha commentato il Presidente di Federazione Moda Italia,e sappiamo bene che se manca la fiducia nel futuro e soprattutto le disponibilità economiche, anche i consumi rimangono al palo., circostanza che si ripete sempre più spesso in questi ultimi anni provocando ingenti danni economici e marginalità sempre più risicate", continua Borghi.Se per il 2019 è ancora presto per tirare le somme, per Federmoda è fondamentale. "Comporterebbe un ulteriore crollo dei consumi ", conclude Borghi. Quello che serve è invece ". Le nostre aziende chiedono inoltre di lavorare almeno a parità di condizioni con quelle che si arricchiscono sul web senza versare un equo contributo al Paese".