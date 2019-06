Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,30%, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata il 3 di questo mese; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.886,73 punti. Buona la prestazione del(+1,14%), come l'S&P 100 (0,5%).(+1,05%),(+0,98%) e(+0,89%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,60%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,28%),(+1,67%),(+1,38%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,13%.In apnea, che arretra del 2,12%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,03%.scende dell'1,92%.Tra i(+5,83%),(+5,46%),(+5,08%) e(+4,22%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,46%.Calo deciso per, che segna un -1,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%.