Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo per l'ufficio

beni industriali

utilities

Caterpillar

Cisco Systems

Verizon Communication

Apple

United Technologies

Dowdupont

Walt Disney

Boeing

Baidu

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Dollar Tree

Workday

Advanced Micro Devices

Align Technology

Monster Beverage

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.885,72 punti. Senza direzione il(+0,16%), come l'S&P 100 (0,1%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,90%) e(-0,69%).Tra i(+1,23%),(+1,22%),(+1,19%) e(+1,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,95%.Sensibili perdite per, in calo del 2,12%.Calo deciso per, che segna un -1,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,24%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,23%),(+3,11%),(+2,71%) e(+2,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,71%.In apnea, che arretra del 2,47%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,95%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.