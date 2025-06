Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA chiude la sessione con moderati guadagni, confermando prudenza in vista dell'esito die negoziati fra USA e Cina. Ilha messo a segno un progresso dello 0,25%; sulla stessa linea l'che avanza a 6.039 punti. Guadagni frazionali per il(+0,66%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,66%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,77%),(+1,19%) e(+1,09%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,44%.del Dow Jones,(+7,95%),(+4,46%),(+3,17%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,48%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,43%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,79%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,14%.Tra i(+7,95%),(+5,67%),(+5,04%) e(+3,68%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,88%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.