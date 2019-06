Energica Motor, conclusa con successo operazione di accelerated bookbuilding

Energica Motor

(Teleborsa) - Si è conclusa positivamente l’operazione di accelerated bookbuilding con il collocamento privato tramite sottoscrizione di n. 878.813 azioni ordinarie di nuova emissione, presso investitori di medio-lungo periodo, a un prezzo per azione pari a Euro 2,15 con una raccolta complessiva pari a per Euro 1.889.447,95.Lo fa sapere con una notaspiegando che il regolamento dell’operazione è previsto in data 17 giugno 2019.A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale di Energica Motor Company post aumento è di Euro 171.076,14, suddiviso in n. 17.107.614 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con una quota detenuta dal mercato pari a circa il 41%.Con questa operazione il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega conferita dall’assemblea straordinaria dei soci in data 22 giugno 2018.IR Top Consulting ha agito in qualità di advisor finanziario, Nctm ha agito quale consulente legale dell’operazione, Fidentiis Equities S.V. S.A. ha operato in qualità di Sole Bookrunner.