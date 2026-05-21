Milano 20-mag
49.182 0,00%
Nasdaq 20-mag
29.298 +1,66%
Dow Jones 20-mag
50.009 +1,31%
Londra 20-mag
10.432 0,00%
Francoforte 20-mag
24.737 0,00%

Carel, Athena FH cede 5% a investitori istituzionali per 169 milioni: partecipazione scende al 13,81%

Finanza
Carel, Athena FH cede 5% a investitori istituzionali per 169 milioni: partecipazione scende al 13,81%
(Teleborsa) - Athena FH ha completato con successo un'operazione di accelerated bookbuilding su Carel Industries, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, cedendo a investitori istituzionali 5.600.000 azioni ordinarie pari a circa il 5% del capitale sociale al prezzo di 30,10 euro per azione, per un corrispettivo complessivo di circa 169 milioni di euro. Il regolamento è previsto il 25 maggio 2026.

A seguito dell'operazione, Athena detiene una partecipazione in Carel pari a circa il 13,81% del capitale sociale e il 18,68% dei diritti di voto. Athena, secondo maggiore azionista della società, ha ribadito il proprio impegno di lungo periodo in Carel, precisando che l'operazione si inserisce nella strategia di gestione dinamica e diversificazione del portafoglio.

L'azionista venditore si è impegnato a rispettare un lock-up di 180 giorni sulle azioni residue.
Condividi
```