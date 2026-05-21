Carel, Athena FH cede 5% a investitori istituzionali per 169 milioni: partecipazione scende al 13,81%

(Teleborsa) - Athena FH
ha completato con successo un'operazione di accelerated bookbuilding
su Carel Industries
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, cedendo a investitori istituzionali 5.600.000 azioni ordinarie
pari a circa il 5% del capitale sociale
al prezzo di 30,10 euro per azione
, per un corrispettivo complessivo di circa 169 milioni di euro
. Il regolamento è previsto il 25 maggio 2026.
A seguito dell'operazione, Athena detiene una partecipazione
in Carel pari a circa il 13,81% del capitale sociale
e il 18,68% dei diritti di voto
. Athena, secondo maggiore azionista della società, ha ribadito il proprio impegno di lungo periodo in Carel, precisando che l'operazione si inserisce nella strategia di gestione dinamica e diversificazione del portafoglio.
L'azionista venditore si è impegnato a rispettare un lock-up di 180 giorni
sulle azioni residue.