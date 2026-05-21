Amplifon, ok ad aucap riservato a investitori qualificati per finanziare acquisizione GN Hearing

Amplifon

(Teleborsa) - Il Cda diha deliberato di dare esecuzione alla delega, conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 30 aprile 2024, per, in via scindibile, a pagamento con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime(circa il 20% del capitale sociale ante aumento), da nominali 0,02 euro ciascuna.Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione adin Italia e nello Spazio Economico Europeo, ad “investitori qualificati” nel Regno Unito.I proventi dell’aumento di capitale sono destinati a finanziare larelativa all’. La società non prevede ulteriori aumenti di capitale in relazione a tale operazione.Gli azionisti, che detiene circa il 42,01% del capitale sociale della Società (pari al 74,34% dei diritti di voto) e(“T.I.P.”) hanno comunicato il proprio impegno a sottoscrivere le Nuove Azioni per un importo pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro e 30 milioni.Il collocamento riservato è stato avviato mediante la procedura diIn caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, il capitale sociale sarà rappresentato da complessive, con godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Le Nuove Azioni saranno ammesse, alla data di emissione, alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, segmento STAR, essendo fungibili con le azioni ordinarie della Società già quotate sul medesimo mercato.In relazione all’Aumento di Capitale, Goldman Sachs International e J.P. Morgan agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e BNP PARIBAS e Deutsche Bank AG in qualità di Joint Bookrunners.