Siav completa ABB da 2,5 milioni di euro: azionista di controllo sotto il 66,6%

(Teleborsa) - Siav Società Benefit , leader italiana nel Document Management quotato su Euronext Growth Milan, ha concluso con successo un accelerated bookbuilding riservato a investitori qualificati, collocando 1.111.000 nuove azioni ordinarie a 2,25 euro per azione per un controvalore complessivo di 2.499.750 euro.



Le nuove azioni rappresentano il 10,80% del nuovo capitale sociale, che sale a 344.274,33 euro suddiviso in 10.290.637 azioni. Il regolamento è previsto il 29 maggio 2026. A seguito dell'operazione, l'azionista di maggioranza Taco Holding scenderà sotto la soglia di rilevanza del 66,6%.



"L’operazione, oltre a supportare la crescita e lo sviluppo del Gruppo, ha consentito, inoltre, l’ingresso nel capitale sociale di investitori istituzionali e professionali, italiani ed esteri, il cui apporto rappresenta un significativo attestato di fiducia del mercato finanziario nel percorso strategico della Società, contribuendo altresì ad ampliare e diversificare la base azionaria", ha spiegato l'azienda in una nota.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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