Siav avvia ABB per AuCap da 2,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Siav , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, ha deliberato un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo di massimi 2,5 milioni di euro, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2026, riservato esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali.



È stata quindi avviata una procedura di Accelerated Bookbuilding (ABB) che ha ad oggetto massime 1.111.111 nuove azioni, a un prezzo pari a 2,25 euro. Integrae SIM agisce in qualità di sole bookrunner.



"La raccolta delle risorse è finalizzata a supportare il percorso di crescita e sviluppo, in particolare per linee esterne, mediante il perseguimento di opportunità di acquisizione e consolidamento in linea con la strategia del Gruppo - si legge nella ricerca - In particolare, le risorse saranno destinate principalmente al perfezionamento dell’operazione di acquisizione del capitale sociale di IT Consult, il cui accordo vincolante è stato sottoscritto in data 14 maggio 2026".







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