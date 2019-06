Facebook Study, l'app che paga gli utenti per "spiare" i loro dati

(Teleborsa) - Si chiamail nuovo programma dilanciato da Facebook, pensato per raccoglieredagli utenti che vorranno parteciparvi per ilFacebook Study altro non è che la versione riveduta e corretta del vecchio programma, finito nella bufera in passato perchè troppo aggressivo nella raccolta dati e perché anche i minorenni potevano accedervi. Proprio per questo, precisa Facebook, l'iniziativa sarà all’insegna della- L'app svolge sostanzialmenteper capire come migliorare Facebook e gli altri prodotti del social network, analizzando come l'utente interagisce con le app presenti sul suo dispositivo. Il sito ufficiale dell'iniziativa illustra quali dati vengono raccolti (app installate, tempo speso a usarle, modello dispositivo e rete, Paese di appartenenza) e quali dati no (tra cui identificazione dell'utente, password e contenuti condivisi, messaggi inclusi). Glisul quale Facebook- Il servizio sarà destinato solo ai maggiorenni in– anche non utenti di Facebook – a cui verrà chiesto di partecipare volontariamente al progetto in cambio, appunto, di un corrispettivo economico. Il “recruiting” avverrà attraverso degli annunci pubblicitari: agli utenti che accetteranno di partecipare al programma verrà chiesto di scaricare un’app Android che poi" le informazioni richieste.