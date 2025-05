Alfonsino lancia nuovo sito per ordinare anche dal web

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha. Dopo anni in cui l'esperienza d'uso era riservata esclusivamente all'app mobile, Alfonsino consente ora di ordinare direttamente su www.alfonsino.delivery."Abbiamo deciso di evolverci, senza perdere la nostra identità - spiega il- Siamo nati come delivery mobile-first, ma oggi vogliamo essere più accessibili, più flessibili e più vicini a tutte le abitudini digitali dei nostri utenti".Il nuovo sito consente di: consultare l'offerta di ristoranti e attività locali in modo semplice e veloce;, senza obbligo di scaricare l'app; gestire il proprio profilo, i metodi di pagamento e lo storico degli ordini; accedere al servizio spesa e fiori con pochi clic.Con questo passo, Alfonsino punta ad ampliare la propria accessibilità a fasce di utenza meno inclini all'uso esclusivo delle app, come anziani, lavoratori al PC o utenti occasionali. "Vogliamo che ordinare da Alfonsino sia facile per tutti, ovunque e in qualunque momento. Questo è solo l'", ha aggiunto Pascarella.