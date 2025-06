Giocamondo Study debutta domani su EGM

(Teleborsa) -, PMI innovativa di Ascoli Piceno specializzata nel settore delle vacanze studio, conferma chedelle azioni ordinarie, a partire da domani. Al titolo è attribuito un codice ISIN IT0005652489."Con la quotazione su Euronext Growth Milan si compie un importante passo nella storia della Società, che permetterà a Giocamondo Study di compiere un ulteriore salto di qualità per ampliare progetti di sviluppo e accreditarsi come leader nazionale nel settore del turismo studentesco, grazie a un rinnovato posizionamento di prestigio e un innalzamento della brand reputation", commenta, Presidente e Ceo di Giocamondo Study, che agigunge "ci tengo a ringraziare tutto il nostro team e gli investitori che hanno dimostrato grande interesse verso la Società, condividendo le potenzialità di crescita che ci aspettano".Ilè avvenuto esclusivamente tramiterivolto a investitori istituzionali, professionali e retail, per complessive massime, comprendenti anche l’opzione, a un prezzo di offerta pari a, per un controvalore totale diIldella società post quotazione saràammesso a negoziazione. Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 20% (calcolato rispetto al totale delle azioni). In base al prezzo di offerta, laprevista è di, ipotizzando l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.