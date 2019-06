Oggi alla Scala l’Ambrogino delle imprese

(Teleborsa) - Questa mattina si è svolta al Teatro alla Scala la seconda edizione del Premio "", che ha visto assegnare il riconoscimento a, in entrambi i casi con almeno 20 anni di attività continuativa, di Milano, Monza Brianza e Lodi. Tra le 148 imprese 89 sono di Milano, 39 di Monza e Brianza, 20 di Lodi. Tra i 277 lavoratori sono 203 di Milano, 55 di Monza e Brianza, 19 di Lodi. Il premio speciale “” è stato conferito a Beyond the Gate e SCROLLIDEA per la categoria startup, Your Travel Diary e BabyGuest per il turismo al femminile, BePart e Il Paluffo per il turismo sostenibile e responsabile. La concierge on line, i servizi tramite piattaforma web per rispondere a esigenze per i bambini ovunque e in breve tempo grazie a una rete di mamme, il programma virtuale per valorizzare i luoghi storici, l’app per scoprire la cultura nelle periferie, il centro turistico che rispetta l’ambiente, il tour operator dedicato alle donne e alle loro esigenze di sicurezza.“"Impresa e Lavoro" - dichiara il presidente della Camera di commercio- è un riconoscimento agli imprenditori e ai loro collaboratori che hanno saputo resistere e innovarsi creando benessere diffuso per il nostro territorio. La Lombardia e, in particolare, la nostra area di riferimento di Milano, Monza Brianza e Lodi, segnano nel 2018 una crescita della ricchezza prodotta dell’1,4%. Un dato superiore alla media nazionale limitata allo +0,9%. Il nostro territorio, dunque, in uno scenario generale in bilico tra stagnazione e recessione, lancia un segnale di fiducia e di tenacia”.