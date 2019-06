Credito al consumo: è boom nel primo trimestre

(Teleborsa) -per quando riguarda le erogazioni dialle famiglie italiane, principalmente i finanziamenti finalizzati, erogati a sostegno dei consumi di beni durevoli.si muovono invecealle famiglie consumatrici, dopo l’ottima chiusura del 2018, evidenzianosecondo l’ultima edizione dell’Osservatorio sul Credito al Dettaglio realizzato daLa crescita del credito al consumo, che si porta anel primo trimestre del 2019, evidenzia una accelerazione rispetto all'aumento contenuto del corrispondente periodo dell’anno precedente. Per i canali di erogazione, invece, importante il ruolo deglie, che registrano unadopo la crescita continua degli ultimi cinque anniI mutui di surroga, invece, tornano a ritmi sostenuti, essendo molti contratti in corso per i quali l’operazione potrebbe risultare conveniente.Cosa ci si aspetta per il triennio 2019 2021? Il rallentamento della spesa delle famiglie, gli effetti legati alla perdita di valore della ricchezza finanziaria determineranno une cautela nelle politiche di offerta. Il miglioramento delle condizioni finanziarie, attese per il, tenderà adil ricorso al credito