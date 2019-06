Conte, lettera alle UE: "Non chiediamo deroghe, ma serve fase costituente"

(Teleborsa) -ha inviato la lettera con cui chiede alla Commissione UE di aprire il confronto sulle regole che governano l’Unione confermando allo stesso tempoObiettivo dichiaratoper avviare quanto prima il negoziato e scongiurare la temuta procedura d’infrazione, pronta ad abbattersi sul nostro Paese pUn testo daicome aveva anticipato Conte, indirizzato agli altri 27 Paesi membri Ue, al Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker e al Presidente del Consiglio Ue Donald Tusk.Il Presidente del Consiglio spiega fin dalla premessa che l’Italiaalle regole del Patto di stabilità e crescita “né intende reclamare deroghe o concessioni rispetto a prescrizioni che, finché non saranno modificate, sono in vigore ed è giusto che siano tenuto in conto dai Governi di tutti gli Stati membri”. Allo stesso tempo però il governo italianavverte “l’urgenza e la necessità di, si legge ancora nella lettera del premier.Non manca il riferimento volutamente polemico alla gestione della crisi greca e nel mirino finiscono anche i partner europei che fanno una(Olanda e Irlanda) oltre che a quelli le cui “politiche macroeconomiche sono prevalentemente dirette a conseguire ampi surplus di parte corrente e di bilancio, piuttosto che ad attivare politiche di investimento, di innovazione, di protezione sociale e di tutela ambientale”, con riferimento alla“L’Italia e l’Europa sono tanto più danneggiate se questi surplus istigano reazioni protezionistiche da parte dei nostri più importanti partner commerciali“. Come gli Stati Uniti.– Nessuna volontà di portare avanti, alimentando lei. Anzi. "L’Italia in quanto Paese fondatore della casa comune europea, avverte la piena responsabilità di coltivare un. E’ quanto si legge in un passaggio della lettera. "Lo ha dimostrato anche nel dicembre 2018, allorché un intenso negoziato ha consentito di chiarire i dettagli della nostra manovra", si legge ancora.– recita un altro passaggio – aprire adesso, senza ulteriore induper ridisegnare le regole di Governo delle nostre società e delle nostre economie riconsiderando modelli di sviluppo e crescita che si sono rivelati inadeguati di fronte alle sfide poste da società impoverite, attraversate da sfiducia, rancore e delusione”.– Poi il Premier italiano si proietta al futuro, alla ricerca di un rinforzato equilibrio per rilanciare ancora una volta, come sottolineato più volte nella missiva, il"Prima che l’Ue si trovi a dover affrontare nuove crisi finanziarie sistemiche e globali – si legge ancora – occorre unasu come assicurare un effettivo equilibrio tra stabilità e crescita, tra riduzione e condivisione dei rischi. Come l’esperienza ha dimostrato se per assicurare la piena realizzazione dell’uno si sacrifica l’altro si rischia di pagare un prezzo molto alto per