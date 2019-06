Istat: "Calo demografico mette a rischio l'economia"

(Teleborsa) - Il, l'e la perdita di residenti in atto dal 2015 ha portato a undi dimensioni tali da poter avereÈ il dato che emerge dal capitolo dedicato alle tendenze demografiche nelche sottolinea comeIl rapporto evidenza infatti la tendenza del calo delle nascite e l'invecchiamento della popolazione. A livello mondiale - ricorda l'Istat -: 165 persone di 65 anni e più ogni 100 giovani con meno di 15 anni per l'Italia e 210 per il Giappone, al 1° gennaio 2017.Le previsioni indicano un'elevata probabilità (78%) che laa, scendendo da 60,4 milioni al 1° gennaio 2019 a 60,3 milioni nel 2030, con un calo più accentuato negli anni a seguire (58,2 milioni la popolazione nel 2050) e una perdita complessiva di 2,2 milioni di residenti rispetto ad oggi.Laoggi nella fase adulta della vita, è - rivela l'Istat - la principale determinante del futuro invecchiamento della popolazione. La quota di ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione potrebbe essere nel 2050 tra i 9 e i 14 punti percentuali superiore rispetto al valore del 2018 (22,6%).La. Al 1° gennaio 2019 l'Istat ha stimato che la popolazione ammonti a 60,4 milioni, oltre 400 mila residenti in meno rispetto al 1° gennaio 2015 (-6,6 per mille).Il calo demografico è dovuto aldovuto alla diminuzione delle nascite e dell'aumento tendenziale dei decessi; secondo i dati provvisori relativi al 2018 sono stati iscritti in anagrafe per nascita oltre 439mila bambini, quasi 140 mila in meno rispetto al 2008, mentre i decessi sono poco più di 633 mila, circa 50 mila in più., una componente che al primo gennaio 2019 conta 5 milioni e 234 mila residenti pari all'8,7% della popolazione. Una numerosità di tutto rilievo superiore al numero degli abitanti di 9 dei 27 paesi dell'UE", ha sottolineato il presidente dell'Istat, con impatti rilevanti sull'organizzazione dei processi produttivi e sulla struttura e la qualità del capitale umano disponibile", ha concluso Blangiardo.