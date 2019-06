IMU, IAP equiparati a persone fisiche non dovranno pagare l'imposta

(Teleborsa) - Un’ottima notizia per le società in possesso della qualifica(imprenditore agricolo professionale). Laha approvato l’emendamento relativo alleper tutte le società con questa qualifica ed avrà effetto retroattivo.La misura del cosiddetto "", era stata proposta per chiarire definitivamente la questione riguardante il pagamento dell’IMU, che aveva suscitatoda parte dei diversi comuni. Con questa approvazione, i soggettivengono invece equiparati a persone fisiche, quindi non soggetti al pagamento dell’imposta., si è dichiarata molto soddisfatta dell’esito, avendo sempre sostenuto questa linea interpretativa.