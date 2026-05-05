MEF, entrate tributarie in aumento a 131,4 miliardi di euro (+0,7%)

(Teleborsa) - Nel periodo gennaio-marzo 2026, le entrate tributarie erariali ammontano a 131,4 miliardi di euro, con un aumento di 891 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,7%). E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del MEF.



In particolare, le imposte dirette si attestano a 76,3 miliardi di euro (-0,6%), mentre le imposte indirette risultano pari a 55,1 miliardi milioni di euro (+2,4%).



Fra le imposte dirette va segnalato il gettito IRPEF, che si è attestato a 63,2 miliardi di euro (tendenzialmente invariato) e riflette

l’andamento delle seguenti componenti: ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato, 28,4 miliardi di euro (-1,2%) e ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 28,7 miliardi di euro (+4,2%); ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 4,2 miliardi di euro (+1,8%).



L’IRES è risultata pari a 2,2 miliardi di euro (-10,7%).



L’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze evidenzia un gettito pari a 1,8 miliardi di euro (+11,7%), mentre il gettito affluito all’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione 2.315 milioni di euro ( +54,0%).



Fra le imposte indirette, le entrate IVA sono risultate pari a 38 miliardi di euro (+2,2%). Tra le altre imposte sugli affari, l’imposta sulle assicurazioni ammonta a 430 milioni di euro (+11,1%). I canoni di abbonamento radio e TV risultano pari a 191 milioni di euro (+1,1%), le tasse automobilistiche a 95 milioni di euro (+4,4%).



L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 5,2 miliardi di euro (+2,8%), l'accisa sull’energia elettrica e addizionali ammonta a 559 milioni (-32,5%), mentre l'accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 1,2 miliardi di euro (+96,2%).





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