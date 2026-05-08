Intesa, piano "procede a pieno ritmo". Isybank raggiunge 1,1 milioni di clienti

(Teleborsa) - L'attuazione del Piano di Impresa 2026-2029
di Intesa Sanpaolo procede "a pieno ritmo"
. È quanto emerge dalla nota sui conti del primo trimestre 2026
, chiuso con un utile netto in crescita a 2,76 miliardi di euro (sopra i 2,62 miliardi di euro previsti dal consensus secondo dati LSEG) e la conferma della guidance per l'intero anno.
In particolare, viene segnalata una riduzione dei costi, beneficiando dei forti investimenti in tecnologia
già effettuati: in corso l'implementazione progressiva e l'estensione di isytech 2.0; lanciati 15 progetti di AI / GenAI / Agentic AI; in corso l'accelerazione del ricambio generazionale, con circa 1.400 persone uscite nel primo trimestre 2026 (delle circa 12.400 previste entro il 2029).
Inoltre, viene evidenziata la crescita dei ricavi, alimentata dalla leadership nel Wealth Management, Protection & Advisory
: nel primo trimestre 2026, assunti circa 350 Global Advisor, superando le 2.150 persone, e aperti oltre 70 uffici Global Advisor in aree ad alto potenziale non coperte dalle filiali Exclusive; rafforzata la rete di specialisti del ramo Danni della Divisione Banca dei Territori (da circa 210 a oltre 280 persone); in corso il rafforzamento della rete di Private Banker / Consulenti Finanziari in Italia, con un aumento di circa 60 persone dalla fine del 2025; continua crescita di Isybank, che ha raggiunto 1,1 milioni di clienti, con circa 980.000 conti aperti da nuovi clienti (circa 80.000 nel primo trimestre 2026); lanciato il nuovo modello di Financial Advisor nella Divisione International Banks, con 40 Consulenti finanziari in Slovacchia e Ungheria.
Intesa Sanpaolo pone anche l'attenzione sul basso costo del rischio, grazie allo status di banca a "zero NPL" e a una origination di elevata qualità
: crediti in sofferenza quasi azzerati; potenziamento della struttura di governo del credito, con la costituzione di nuovi comitati creditizi strategici e operativi; evoluzione dei modelli di rischio di credito, con l'inclusione di dati aggiornati e nuove metodologie (es. Machine Learning).
Risalto anche ai significativi investimenti nelle persone del Gruppo
: circa 550 persone coinvolte nel primo trimestre 2026 in iniziative di riconversione/riqualificazione verso attività ad elevato valore aggiunto per la Banca; circa 7.300 persone con meno di 35 anni coinvolte nella Fase 1 dell'iniziativa di ascolto Future Gen.