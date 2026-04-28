Milano 10:30
48.198 +1,10%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 10:30
10.349 +0,27%
Francoforte 10:30
24.136 +0,22%

Spagna, tasso disoccupazione primo trimestre sale al 10,8%

Economia, Macroeconomia
Spagna, tasso disoccupazione primo trimestre sale al 10,8%
(Teleborsa) -
Aumenta la disoccupazione in Spagna. Alla fine del 1° trimestre 2026, il tasso di disoccupazione è salito al 10,8% rispetto al 9,9% del 4° trimestre 2025. Le attese degli analisti erano per un tasso al 9,8%.

Secondo l'Ufficio di Statistica iberico (INE), il numero di persone occupate è diminuito di 170.300 unità rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 22.293.000. In termini destagionalizzati, il tasso di variazione trimestrale è stato dello 0,43%. L'occupazione è aumentata di 527.600 unità negli ultimi 12 mesi.
Condividi
```