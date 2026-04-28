Spagna, tasso disoccupazione primo trimestre sale al 10,8%

Aumenta la disoccupazione in Spagna. Alla fine del 1° trimestre 2026, il tasso di disoccupazione è salito al 10,8% rispetto al 9,9% del 4° trimestre 2025. Le attese degli analisti erano per un tasso al 9,8%.



Secondo l'Ufficio di Statistica iberico (INE), il numero di persone occupate è diminuito di 170.300 unità rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 22.293.000. In termini destagionalizzati, il tasso di variazione trimestrale è stato dello 0,43%. L'occupazione è aumentata di 527.600 unità negli ultimi 12 mesi.

(Teleborsa) -