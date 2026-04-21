Lottomatica intende emettere obbligazioni senior per 765 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica , gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, ha annunciato l'intenzione di emettere e collocare obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2032 per un importo complessivo aggregato pari a 765 milioni di euro.



La società prevede di utilizzare i proventi dell'offerta al fine di: finanziare il rimborso integrale per un ammontare complessivo pari a 400 milioni di euro delle proprie Floating Rate Senior Secured Notes due 2031 e pagare gli interessi, maturati e non pagati; sostenere generali esigenze della Società, che potranno includere spese volte a sostenere l'annunciato programma di riacquisto di azioni proprie o potenziali future acquisizioni di tipo "bolt-on"; pagare alcune commissioni, costi e spese sostenute in relazione alle transazioni.

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