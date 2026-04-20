Honeywell, vicina alla vendita della divisione soluzioni e servizi per la produttività a Brady per 1,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Honeywell International
sarebbe vicina alla cessione
della divisione di soluzioni e servizi per la produttività
al produttore industriale Brady
. Secondo fonti informate, Brady potrebbe pagare l'asset 1,4 miliardi di dollari in contanti
e la transazione potrebbe essere annunciata già lunedì.
La divisione di soluzioni e servizi per la produttività di Honeywell, nota come PSS, fornisce computer portatili, scanner di codici a barre e soluzioni di stampa per il mercato della logistica e ha registrato un fatturato di circa 1,1 miliardi di dollari nel 2025
.
La potenziale acquisizione rappresenterebbe la più grande per Brady, con sede a Milwaukee, che produce prodotti per identificare e proteggere persone, prodotti e luoghi e che nel 2025 ha registrato un fatturato di circa 1,5 miliardi di dollari.
Le azioni di Brady hanno chiuso venerdì scorso a 84,20 dollari guadagnando circa il 2,2%, mentre il titolo Honeywell ha chiuso a 233,55 dollari in rialzo dell'1,8%.
Negli ultimi anni Honeywell si sta riorganizzando attraverso cessioni e scorpori. Tra le altre, a ottobre 2025 scorporato la sua divisione chimica, ora denominata Solstice Advanced Materials
e ora prevede di separare la divisione aerospaziale, Honeywell Aerospace
, nel terzo trimestre del 2026.