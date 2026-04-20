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Honeywell, vicina alla vendita della divisione soluzioni e servizi per la produttività a Brady per 1,4 miliardi di dollari

Finanza
Honeywell, vicina alla vendita della divisione soluzioni e servizi per la produttività a Brady per 1,4 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Honeywell International sarebbe vicina alla cessione della divisione di soluzioni e servizi per la produttività al produttore industriale Brady. Secondo fonti informate, Brady potrebbe pagare l'asset 1,4 miliardi di dollari in contanti e la transazione potrebbe essere annunciata già lunedì.

La divisione di soluzioni e servizi per la produttività di Honeywell, nota come PSS, fornisce computer portatili, scanner di codici a barre e soluzioni di stampa per il mercato della logistica e ha registrato un fatturato di circa 1,1 miliardi di dollari nel 2025.

La potenziale acquisizione rappresenterebbe la più grande per Brady, con sede a Milwaukee, che produce prodotti per identificare e proteggere persone, prodotti e luoghi e che nel 2025 ha registrato un fatturato di circa 1,5 miliardi di dollari.

Le azioni di Brady hanno chiuso venerdì scorso a 84,20 dollari guadagnando circa il 2,2%, mentre il titolo Honeywell ha chiuso a 233,55 dollari in rialzo dell'1,8%.

Negli ultimi anni Honeywell si sta riorganizzando attraverso cessioni e scorpori. Tra le altre, a ottobre 2025 scorporato la sua divisione chimica, ora denominata Solstice Advanced Materials e ora prevede di separare la divisione aerospaziale, Honeywell Aerospace, nel terzo trimestre del 2026.
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