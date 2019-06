Enel X, si espande in europa con X Recharge

Enel

(Teleborsa) -. Grazie all'e agli accordi firmati da Enel X con Smatrics e Ionity, due tra i principali operatori di reti di ricarica del Continente, da oggi sarà possibiledi cui oltre 800 fuori dall'Italia, che diventeranno 1.600 entro la fine del 2020.A commentare la novità il responsabile di Enel X,il quale ha dichiarato che "per lo sviluppo della mobilità elettrica e offre ai nostri clienti, tramite la app X Recharge,anche attraversodi infrastrutture di ricarica, senza limiti territoriali. Di conseguenza, prevediamo di espandere la rete interoperabile siache aprendoci acon altri operatori"."L'intesa raggiunta - continua il numero uno del progetto - consentirà ai clienti dell'app X Recharge, senza dover sottoscrivere nuovi contratti, di poter ricaricare su tutta lache già oggi vede, con l'obiettivo di raggiungerne 400 al 2020. Ciascun sito ha da 4 a 12 punti di ricarica da 350 kW l'uno ed è dotato della più potente tecnologia ad oggi disponibile, in conformità con lo standard di ricarica europeo CCS ("Combined Charging System)".Le infrastrutture descritte da Venturini ricaricano i veicoli elettrici, attuali e di prossima generazione, e sono in media fino a sette volte più rapide rispetto a quelle dei competitors.A proposito invece di, il manager ricorda che "ladi cui 250 fast (a partire da 50 kW), installati su tutto il territorio austriaco. In entrambi i casi, i clienti italiani potranno visualizzare sull'app X Recharge le informazioni relative alla localizzazione delle stazioni, la potenza disponibile, il tipo di presa, la disponibilità delle stesse in tempo reale, le modalità di accesso ed i prezzi".della rete interoperabile che Enel X ha sviluppato con Ionity e Smatricsed in particolare si trovano in Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.Queste: Enel X e Ionity hanno infatti all'attivo la realizzazione di 20 siti di ricarica ad alta potenza in Italia, mentre la collaborazione con Smatriscs nasce nell'ambito del progetto Europeo EVA+ Electric Vehicles Arteries, cofinanziato dalla Commissione Europea per l'installazione di 200 stazioni di ricarica da 50 kW in Italia e in Austria lungo le tratte extraurbane a lunga percorrenza.