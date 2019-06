UE, Tria: ottimista su buona soluzione su procedura infrazione, no ostacoli

(Teleborsa) -. "Per un'economia a crescita zero ilper l'anno in corso rappresenta una politica fiscale più che prudente e stiamo andando verso questo livello di deficit". Lo ha affermato il ministro dell’Economia,, nel suo intervento ai seminari di Villa Mondragone, sottolineando di essere"Per il futuro l'idea è quella die continuare con l'obiettivo dinon attraverso l'innalzamento delle tasse ma attraverso più basse spese correnti: questo è il nostro impegno verso il Parlamento e stiamo lavorando per soddisfare questo mandato con la prossima legge di bilancio", ha aggiunto il ministro."Sulla base di questo, io credo cheeuropee e per questa ragione sono ottimista su una buona soluzione sulla procedura d'infrazione", ha sottolineato Tria."Grazie a unaprudente - ha concluso il ministro - anche noi stiamo attuando le politiche sociali programmate con l'ultima legge di bilancio".