Dati Inail su incidenti lavoro, Paolo Capone (UGL): siamo in presenza di un’emergenza nazionale

(Teleborsa) - "I dati relativi alle morti sul lavoro confermano che siamo in presenza di una vera e propria emergenza nazionale - ha dichiarato, Segretario Generale dell’, in merito alla pubblicazione del rapporto annuale dell'Inail - .. Non si può continuare a morire con questa facilità impressionante. E’ necessario puntare su una maggiore cultura della sicurezza sui posti di lavoro e più formazione per i dipendenti".