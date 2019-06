Atlantia: "Gravi danni da parole di Di Maio"

(Teleborsa) -tanto che la società potrebbe anche adire per vie legali.che, intervenuto a "Porta a Porta", ha definito la società "decotta", specificando che non avrebbe dovuto essere coinvolta in Alitalia."Abbiamo detto a Genova che revocavamo le concessioni autostradali, il giorno in cui in maniera coerente lo faremo quell'azienda perderà valore in borsa.", sono state le parole del ministro., anticipando la presunta conclusione di un procedimento amministrativo che il ministro Toninelli ha affermato solo ieri 'essere ancora in corso', e determinano", si legge in una nota del gruppo."La Società si riserva di attivare, dei dipendenti, degli azionisti, dei bondholders e degli stakeholders tutti", continua la nota che ricorda come "sulla base del contratto di concessione in essere, ogni ipotesi di revoca - ove mai ne venissero accertati i presupposti - richiederebbe il, nei termini contrattualmente previsti e approvati per legge"."Atlantia - conclude la nota - è il leader mondiale nel settore delle concessioni autostradali e aeroportuali, con oltre 14.000 km di rete e30.000 dipendenti nel mondo".