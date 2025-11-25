Plenitude lancia "PAROLE INDELEBILI" perchè anche la violenza psicologica può ferire

Eni

(Teleborsa) - Dopo aver acceso i riflettori suglinel 2024 con la campagnain collaborazione con Olimpia Milano,torna a parlare dicon una nuova iniziativa di sensibilizzazione:. L’idea alla base dellaè semplice e potente:, e quelle cicatrici restano impresse nella psiche, proprio come tatuaggi. La violenza psicologica è invisibile e riconoscerla è il primo passo per fermarla.In occasione della ricorrenza del 25 novembre, Plenitude ha deciso diper imparare a riconoscere e contrastare i segnali di questa violenza così subdola e che può esprimersi in tanti modi diversi: dalle critiche costanti alle offese, dalla svalutazione alle minacce.Quest'anno, Plenitude ha scelto ilper rendere visibili i danni della violenza psicologica, avviando una coollaborazione con la, che con la sua creatività e il suo tratto riconoscibile, ha dato vita ahe rappresentano alcune: da "Ti sei inventata tutto" a "Tu pensa a fare solo la mamma", da "Sei tu che mi fai perdere il controllo" o "Non sai fare niente da sola", a "Io e te non abbiamo bisogno di nessuno".In parallelo, oggisono disponibili gratuitamente dei, accompagnati da una card che racconta l’iniziativa e riporta il numero antiviolenza e stalking 1522. Numero che sarà pubblicato anche nelle bollette Plenitude di novembre e dicembre, con l'obiettivo di raggiungere quante più persone possibile.Con PAROLE INDELEBILI, Plenitude intende, continuando un percorso di sensibilizzazione che mette al centro il rispetto, la consapevolezza e la responsabilità collettiva, allineandosi nell'ambito del più ampio impegno della controllantea favore di persone, comunità e ambiente.