Plenitude lancia "PAROLE INDELEBILI" perchè anche la violenza psicologica può ferire

(Teleborsa) - Dopo aver acceso i riflettori sugli stereotipi di genere
nel 2024 con la campagna Ballshit
in collaborazione con Olimpia Milano, Plenitude
torna a parlare di violenza di genere
con una nuova iniziativa di sensibilizzazione: PAROLE INDELEBILI
. L’idea alla base della nuova campagna
è semplice e potente: anche le parole possono ferire
, e quelle cicatrici restano impresse nella psiche, proprio come tatuaggi. La violenza psicologica è invisibile e riconoscerla è il primo passo per fermarla.
In occasione della ricorrenza del 25 novembre, Plenitude ha deciso di trasformare i suoi canali social in uno spazio di consapevolezza digitale,
per imparare a riconoscere e contrastare i segnali di questa violenza così subdola e che può esprimersi in tanti modi diversi: dalle critiche costanti alle offese, dalla svalutazione alle minacce.
Quest'anno, Plenitude ha scelto il linguaggio artistico
per rendere visibili i danni della violenza psicologica, avviando una coollaborazione con la tattoo artist La Bigotta
, che con la sua creatività e il suo tratto riconoscibile, ha dato vita a 5 illustrazioni c
he rappresentano alcune frasi "simbolo" della violenza psicologica
: da "Ti sei inventata tutto" a "Tu pensa a fare solo la mamma", da "Sei tu che mi fai perdere il controllo" o "Non sai fare niente da sola", a "Io e te non abbiamo bisogno di nessuno".
In parallelo, oggi nei Plenitude Store
sono disponibili gratuitamente dei tattoo temporanei
, accompagnati da una card che racconta l’iniziativa e riporta il numero antiviolenza e stalking 1522. Numero che sarà pubblicato anche nelle bollette Plenitude di novembre e dicembre, con l'obiettivo di raggiungere quante più persone possibile.
Con PAROLE INDELEBILI, Plenitude intende rinnovava l'impegno contro la violenza di genere
, continuando un percorso di sensibilizzazione che mette al centro il rispetto, la consapevolezza e la responsabilità collettiva, allineandosi nell'ambito del più ampio impegno della controllante Eni
a favore di persone, comunità e ambiente.