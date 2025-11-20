ArcelorMittal chiede l'adozione urgente del contingente tariffario UE sull'acciaio

ArcelorMittal

(Teleborsa) -, colosso europeo dell'acciaio,a ottobre. La proposta è "una misura cruciale, vitale per la sopravvivenza dell'industria siderurgica in Europa e per la sicurezza a lungo termine del settore manifatturiero", si legge in una nota, dove viene denunciato che le importazioni di acciaio nell'UE continuano a livelli record, causando gravi danni all'industria siderurgica europea.In previsione dell'entrata in vigore del nuovo strumento commerciale, ArcelorMittal vuole anchedi acciaio. ArcelorMittal si sta preparando ad aumentare la produzione nei suoi stabilimenti in tutta Europa, prevedendo la variazione netta della domanda dovuta al contingente tariffario UE. L'adozione di queste misure consentirà ad ArcelorMittal di soddisfare tempestivamente la domanda e di mantenere la stabilità nella catena di approvvigionamento."Sono consapevole che alcuni utilizzatori di acciaio sono preoccupati per l'impatto del nuovo strumento commerciale, in particolare per le potenziali carenze di approvvigionamento, la volatilità dei prezzi e l'accesso a prodotti specializzati - ha detto- Tuttavia, posso assicurare loro che siamo in grado di soddisfare adeguatamente la domanda dei clienti europei, con acciaio prodotto in Europa. Siamo quindi pronti ad aumentare la produzione, in linea con la domanda".