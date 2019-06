Enel prepara aumento partecipazione in Enel Americas fino a un massimo del 5%

Enel

(Teleborsa) -la proprianella controllata quotata cilena(Enel Américas),. L'operazione, informa la società, "è in linea con l'obiettivo di gruppo comunicato ai mercati di aumentare l'interesse nelle società che operano in Sud America".Al fine di incrementare la sua quota in Enel Américas, si legge in una nota, Enel ha"per acquisire, in date che si prevede ricorrano entro il terzo trimestre del 2020, ulteriori".Il numero di azioni ordinarie e di Ads di Enel Américas effettivamente acquistate da Enel in base alle operazioni di share swap, spiega una nota, dipenderà dalla capacità dell'istituto finanziario che agisce quale controparte di effettuare le previste coperture nell'ambito delle operazioni stesse,deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Enel Américas che si è svolta il 30 aprile 2019.Ilda versare per le azioni ordinarie di Enel Américas acquistate da Enel si baserà suirispetto alla relativa operazione di share swap. Ildi Enel Américas acquistati da Enel sarà invece basato suidegli stessi Ads durante il periodo in cui l'istituto finanziario avrà effettuato la propria copertura rispetto all'operazione di share Swap corrispondente.Prima del regolamento dell'operazione,in relazione alle azioni ordinarie o agli Ads di Enel Américas acquisiti o detenuti dall'istituto finanziario a titolo di copertura in relazione alle operazioni di share swap.Il corrispettivo che Enel sarà tenuta a versare nell'ambito delle operazioni di share swapLe transazioni sopra indicate risultanodel Gruppo Enel presentato ai mercati, che resta focalizzato sull'aumento dell'interesse di Gruppo nelle società che operano in Sud America.