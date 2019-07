AMT lancia la nuova app per il trasporto a Genova

(Teleborsa) -La cerimonia di lancio si è tenuta a Palazzo Ducale a Genova alla presenza dell'L'obiettivo del servizio completamente rinnovato è quello digià alla sua seconda versione (la prima app risale al 2011)."AMT vuole essere –– sempre più smart con una app decisamente migliore della precedente. Permette di collegarsi in modo semplicissimo al sito di AMT e fare operazioni importanti con informazioni sempre aggiornate su servizio, orari, linee e titoli di viaggio, tutto in tempo reale. In questi giorni arriveranno nuovi i mezzi, studiati per viaggiare in modo confortevole, andando così a ovviare tante criticità come la mancanza di aria condizionata nei bus più vecchi".Tramite un intenso programma di divulgazione AMT si prefigge di "istruire" il cittadino all'uso delle nuove funzionalità come, ad esempio,"Questa nuova app ha molte funzionalità, nuovi servizi ed è più fruibile –– e la vogliamo proporre alla cittadinanza come un modello diverso di fruizione del trasporti pubblici".