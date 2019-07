Banche, Fabi: "L'analisi di Abi dimostra che nostre richieste economiche sono insufficienti"

(Teleborsa) - "L'analisi di scenario presentata dall'Abi ci ha convinto che". Sono le dichiarazioni rilasciate dal segretario generale della, Lando Maria Sileoni, dopo l'incontro in Abi per ilSecondo il sindacato, "l'unica risposta sensata è l'e quindi un aumento significativo delle retribuzioni. Inseguire rendimenti importanti per gli azionisti, nello scenario descritto dall'Associazione bancaria italiana è un'operazione suicida per il settore e per il Paese - ha aggiunto Sileoni. Non si può pensare che in una fase recessiva si possano mantenere livelli di return on equity (roe) elevati puntando solo sulle riduzioni dei costi".Durante l'incontro ABI ha presentato ai sindacati "un aggiornamento e approfondimento dello scenario economico di riferimento, attuale e prospettico, all'interno del quale le banche si posizionano in modo diversificato", come spiegato da, Presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro dell'Abi (Casl).In un comunicato Abi ha confermato la "volontà di sviluppare un dialogo costruttivo e responsabile per individuare le migliori soluzioni negoziali che riescano a coniugare al meglio le oggettive complessità di scenario e le rilevanti trasformazioni in essere con le esigenze delle persone che lavorano in banca"."In tale prospettiva - conclude la nota - saràper consentire a tutti gli attori di affrontare positivamente i profondi cambiamenti in atto. Il confronto proseguirà nelle date, già concordate, del 18 e 30 luglio".