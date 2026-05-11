Patuelli (ABI) su M&A banche: resistenze da Stati, ma mercato alla fine vince sempre

(Teleborsa) - "Sono convinto che il mercato alla fine vince sempre. Perché il mercato è costante e ha una durata ben superiore a quella delle fast politiche, che sono più brevi". Lo ha detto il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, in un'intervista a La Repubblica.



"Inoltre, nell'Ue vi sono delle regole, l'Unione bancaria non è completa, ma esiste, è nata operativamente nel 2014 - ha agguiunto - In più di un decennio la prevalenza degli organismi europei è stata riaffermata più volte".



"È chiaro che ci possono essere delle resistenze, ma anche in questi giorni ho visto le autorità europee rilanciare con forza la necessità di avere del campioni continentali in grado di competere con i campioni mondiali - ha detto Patuelli - È una delle sfide più importanti per le principali banche italiane e dell'Ue".



Guardando al consolidamento nel nostro paese, il presidente dell'ABI ha detto: "Quello italiano va avanti da oltre un quarto di secolo. Ha fatto grandi progressi ed è una delle ragioni, insieme al forti aumenti di capitale e alle buone gestioni, del risultati positivi delle banche. Però gli spazi nazionali si sono molto ridotti. Le regole antitrust sono rigide e precise, valutano non solo le quote di mercato nazionali ma anche quelle provincia per provincia. Gli spazi di consolidamento non sono più quelli dell'inizio anni Duemila".



E dunque l'orizzonte è quello cross-border, "anche se è un processo non immediato", ha aggiunto.

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