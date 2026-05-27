Aste BTP e BTPei, tutto esaurito nelle riaperture
(Teleborsa) - Tutto esaurito nei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 27 maggio 2026.
Per quanto riguarda il BTP 2,2% 2 anni scadenza 28-02-2028, ci sono state richieste per 1.194 milioni di euro a fronte di una offerta per 500 milioni di euro. Sul BTPei 1,1% 5 anni scadenza 15-08-2031, richieste per 486 milioni di euro a fronte di una offerta per 225 milioni di euro. Sul BTPei 2,25% 20 anni scadenza 15-02-2046, richieste per 485 milioni di euro a fronte di una offerta per 150 milioni di euro.
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